Calcio, ufficiale: Lecco e Pergolettese rinviano lo scontro diretto

Il primo round di Lecco-Pergolettese va alle precipitazioni cadute sulla città durante tutta la settimana.

L'ondata di maltempo abbattutasi su tutta l'Italia, che ha portato anche al rinvio di 8 gare su 9 nel Girone A, ha fatto propendere per la soluzione del rinvio anche blucelesti e gialloblù. A darne comunicazione è stata la società ospite, che ha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito internet: «Viste le condizioni meteorologiche, con le abbondanti nevicate di queste ultime ore, di comune accordo tra le due Societa' e con il benestare della L.N.D., la partita in programma domenica a Lecco tra LECCO e PERGOLETTESE e' stata RINVIATA a DOMENICA 11 MARZO con inizio alle ore 14:30».

Come specificato nella nota, il match si disputerà con una settimana di ritardo rispetto al calendario originale: una soluzione comoda, favorita dal turno di riposo originariamente previsto a causa della contemporanea disputa del Torneo di Viareggio. Non avendo nessun giocatore tra le fila della Rappresentativa di Serie D, Lecco e Pergolettese hanno deciso di sfruttare l'occasione. Per la settimana entrante, infatti, sono previste temperature in deciso rialzo, che daranno all'importante gara un terreno di gioco dego su cui giocare.