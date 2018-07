In centinaia si raccolgono in piazza Garibaldi per salutare la nuova Calcio Lecco 1912

Ancora una volta, il popolo bluceleste ha dato una risposta forte e chiara alla Calcio Lecco 1912.

Centinaia di tifosi si sono accalcati in piazza Garibaldi, domenica sera, per prendere parte alla presentazione ufficiale del nuovo corso. Un corso profondamente rinnovato negli uomini: com’è noto, la diligence composta dal presidente Paolo Di Nunno, dal figlio e vicepresidente Gino, dal presidente onorario Angelo Battazza e dal dg Angelo Maiolo ha affidato a mister Marco Gaburrooneri e onori nell’allestimento del nuovo gruppo.

Ebbene, la centralissima piazza ha contenuto svariati appassionati, accorsi nel cuore di Lecco per vedere la “prima” della propria squadra del cuore. La cerimonia di presentazione è stata rapida e ha spaziato anche nel campo della musica, della danza e dell’arte, tutto di stampo bluceleste. In contemporanea con la salita della squadra sul palco, momento applauditissimo, accompagnato da fragorosi cori e da una torciata degli ultras, è stata svelata anche la maglia disegnata da Legea Lecco: come vi avevamo anticipato, la prima, quella classica bluceleste, è rimasta la medesima della passata stagione, ma lo sponsor tecnico ha rinnovato la seconda e la terza divisa.