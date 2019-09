Calcio Lecco, torna il sorriso: Moleri e Chinellato abbattono la Pro Vercelli

La Calcio Lecco 1912 fa valere il fattore campo e, al debutto in campionato tra le mura amiche, batte meritatamente la Pro Vercelli guidata da Alberto Gilardino. Decisivo il secondo tempo, griffato dalle firme di Marco Moleri e Matteo Chinellato, che mandano in visibilio la Curva Nord. Circa duemila le persone che hanno seguito la gara del "Rigamonti-Ceppi", fattore decisivo per conquistare la vittoria finale. I blucelesti, sabato sera, saranno attesi al "Piola" di Novara dagli azzurri, con cui esiste una rivalità di vecchia data.

Calcio Lecco 1912 2-0 Pro Vercelli (0-0)

Marcatori: Moleri (L) al 5′; Chinellato (L) al 47′ st.

Calcio Lecco 1912 (4-3-3): Bacci; Procopio, Malgrati, Vignati, Magonara; Migliorini (Pedrocchi dal 62’), Moleri (Marchesi dall’80’), Segato, D’Anna (Lisai dall’80’), Giudici (Maffei dall’80’), Capogna (Chinellato dal 66’). A disposizione: Safarikas, Samake, Alborghetti, Merli Sala, Scaccabarozzi, Nivokazi, Nacci. Allenatore: Marco Gaburro.

Pro Vercelli (4-3-3): Moschin, Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano (Foglia dal 74’), Schiavon (Mal dal 66’), Varas; Azzi, Cecconi, Della Morte (Rosso dal 66’). A disposizione: Saro, Erradi, Bani, Grossi, Ciceri, Volpe, Volpatto, Russo, Carosso. Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu (Cagliari). Assistenti: Sig. Andrea Bianchini (Perugia) – Sig. Antonio D’Angelo (Perugia)

Note: spettatori 1855; ammoniti Malgrati, Giudici, Vignati, Chinellato (L) e Quagliata, Cecconi (PV); angoli 2-1.

Di Nunno: «Torna Ameth Fall». Gaburro: «Farà la quarta punta»