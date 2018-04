Calcio Lecco, stagione finita: pari e spettacolo a Rezzato, ma è "game over" per la corsa ai play-off

"Jack" Nava meraviglioso protagonista della sfida con la capolista, che rimane in superiorità numerica, va in vantaggio, ma concede a Draghetti l'opportunità per pareggiare

Rezzato 1-1 Calcio Lecco 1912 (1-0)

Rezzato (3-5-2): Lancini; Ruffini M., Tissone, Coly; Ruffini L., Gurini (dal 1' s.t. Mecca), Gualdi, Giorgino (dal 38' s.t. Jadid), Cazzamalli; Sodinha (dal 24' s.t. Caridi), Bertazzoli (dal 31' s.t. Ruopolo). In panchina: Bonometti, Sané, Mair, Ambrosini, Licini. All. Emanuele Filippini.

Calcio Lecco 1912 (4-2-3-1): Nava; Visconti (dal 40' s.t. Mortara), Scaglione (dal 10' s.t. Zammuto), Merli Sala, Mureno; Roselli (dal 31' p.t.), Moleri; Meyergue (dal 10' s.t. Bertani), Cavalli, Petrilli (dal 10' s.t. Caraffa); Cristofoli. In panchina: Guagnetti, Rabbeni, Ghidinelli, Corteggiano. All. Alessio Tacchinardi.

Marcatori: Ruffini M. (R) al 48' p.t.; Draghetti (L) al 13' s.t.

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento (Naccari di Vibo Valentia e Montesanti di Lamezia Terme).

Note: giornata calda; terreno in ottime condizioni; spettatori 1000 circa; ammoniti: Ruffini L. (R) e Bertani, Nava (L); espulso Cristofoli (L) al 27' p.t. per doppia ammonizione; angoli: 4-3; recuperi: 3' e 7'.

Le interviste