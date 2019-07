Calcio Lecco: la sfida ad Arezzo apre il campionato di Serie C, poi arriva Gilardino

Sarà la sfida tra Lecco e Arezzo, in trasferta, ad aprire il campionato dei blucelesti, che se la vedranno poi con la Pro Vercelli in casa. Seguiranno Novara-Lecco, Siena e Monza in casa, Pergolettese in trasferta, Alessandria in casa, Pro Patria allo “Speroni”, Pianese in casa, Albinoleffe a Gorgonzola, Juventus Under 23 in casa, derby al “Sinigaglia” il 27 ottobre, Carrarese allo stadio “Dei Marmi”, Renate tra le mura amiche, Pontedera in trasferta, Giana Erminio in casa, Gozzano al “D’Albertas” e Lecco-Olbia a chiudere il girone d’andata in casa prima di Pistoiese-Lecco.

Alle 18.50 ha preso il via, all’interno del Salone d’Onore del Coni di Roma, la cerimonia di stilazione dei calendari di Lega Pro. La Figc ha confermato tramite due comunicati ufficiali la riammissione del Bisceglie e il non ripescaggio dell’Audace Cerignola. Il campionato inizierà il prossimo 25 agosto e avrà fine il prossimo 26 aprile 2020. Presenti, nel salone romano, il segretario Nicodemo Cecconi e il responsabile della comunicazione Francesco Todeschini.

La cerimonia è stata introdotta da Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ha poi lasciato la parola, dopo un breve recap realizzato delle celebrazioni tenutesi in occasione dei sessant’anni della Lega Pro, a Gabriele Gravina, presidente della LND, e Francesco Ghirelli, presidente della terza serie.

Calcio Lecco: il calendario 2019/2020

Arezzo – Lecco

Lecco – Pro Vercelli

Novara – Lecco

Lecco – Robur Siena

Lecco – Monza

Pergolettese – Lecco

Lecco – Alessandria

Pro Patria – Lecco

Lecco – Pianese

AlbinoLeffe – Lecco

Lecco – Juventus U23

Como – Lecco

Carrarese – Lecco

Lecco – Renate

Pontedera – Lecco

Lecco – Giana Erminio

Gozzano – Lecco

Lecco – Olbia

Pistoiese – Lecco

Lega Pro: i gironi 2019/2020

GIRONE A

Albinoleffe

Alessandria

Arezzo

Carrarese

Como

Giana Erminio

Gozzano

Juventus U23

Lecco

Monza

Novara

Olbia

Pergolettese

Pianese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena

GIRONE B

Arzignano Valchiampo

Carpi

Cesena

Alma Juventus Fano

Feralpisalò

Fermana

Gubbio

Imolese

Modena

Padova

Piacenza

Ravenna

Reggio Audace

Rimini

Sambenedettese

Sudtirol

Triestina

L.R. Vicenza Virtus

Virtus Vecomp Verona

Vis Pesaro

GIRONE C

Avellino

Bari

Bisceglie

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Monopoli

Paganese

Picerno

Potenza

Reggina

Rende

Rieti

Sicula Leonzio

Teramo

Ternana

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese Castrense

