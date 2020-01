Calcio Lecco, a Vercelli esce solo un pari. Nervi tesi, due espulsi e Carissoni lacero-contuso

Pro Vercelli 1-1 Calcio Lecco (1-1)

Marcatori: Capogna (L) all’8′ p.t., Rosso (PV) su rigore al 44′ p.t.



Pro Vercelli (4-3-3): Saro; Iezzi, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano Grossi (dal 29′ s.t. Bani), Varas (dal 29′ s.t. Romairone); Azzi (dal 18′ s.t. Franchino), Comi, Rosso (dal 33′ s.t. Mal) (Moschin, Foglia, Erradi, Ciceri, Della Morte, Carosso, Merio, Vetri). All. Alberto Gilardino.



Lecco (3-4-2-1): Safarikas; Merli Sala, Malgrati, Procopio; Carissoni (dal 16′ s.t. Giudici), Moleri, Bobb (dal 42′ s.t. Marchesi), Pastore; D’Anna (dal 42′ s.t. Negro), Strambelli; Capogna (dal 29′ s.t. Fall) (Jusufi, Pulze, Lisai, Maffei, Nacci, Bastrini). All. Gaetano D’Agostino.



Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento (Domenico Castro di Livorno e Lorenzo Giuggioli di Grosseto)



Note: giornata fredda ma serena; terreno in buone condizioni. Spettatori: 1.097 (280 paganti, 817 abbonati), incasso di 4.950 euro. Ammoniti: Capogna, Strambelli, Moleri, Bani. Espulso Quagliata per gioco violento al 13′ s.t. e Moleri per gioco violento al 51′ s.t. Angoli: 4-7. Recuperi: nel 1° t. e nel 2° t.

Le interviste del post partita