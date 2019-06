Calcio, storica Olginatese: gli Allievi sono Campioni d'Italia!

Splendida soddisfazione per l’USD Olginatese, che torna dal “San Marino Stadium” con il titolo di Campioni d’Italia conquistato dalla formazione Allievi 2002. Decisiva la larga vittoria (4-0) conquistata in finale con il Calcio Sicilia, che ha solo potuto assistere al monologo dei ragazzi guidati in panchina da mister Andrea Terzi.

Quattro gol per il tricolore

Dopo la rete nel primo tempo messa a segno da Baggetta, a segno dopo solo trenta secondi di gara, sono Colombo, su calcio di rigore, Riva e Brivio a consegnare alla società bianconera il tricolore.