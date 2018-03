Calcio, la neve ferma il pallone: sospese tutte le gare dall'Eccellenza in giù

Sono state tutte sospese le gare di calcio organizzate dal Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti: fermi tutti i campionati dall'Eccellenza in giù, comprese le categorie giovanili. «Preso atto delle copiose precipitazioni a carattere nevoso in corso sul territorio regionale, delle avverse previsioni meteorologiche quanto a temperature ed ulteriori precipitazioni nonchè delle attuali condizioni di terreni di gioco e della viabilità - si legge nella nota diramata in tarda mattinata - il Comitato Regionale Lombardia dispone la sospensione di tutte le gare dei Campionati Regionali Dilettantistici e giovanili di propria competenza in programma nel weekend del 3 e 4 Marzo 2018».

Le date dei recuperi verranno comunicate nella giornata di lunedì sul sito ufficiale del Comitato Regionale Lombardia.

Per quanto riguarda la Calcio Lecco 1912, impegnata domenica alle ore 14.30 tra le mura del "Rigamonti-Ceppi" contro la Pergolettese, dalle 14.31 odierne la società bluceleste non sarà obbligata a spalare la neve depositatasi il manto erboso. Saranno eventualmente le due società a doversi accordare preventivamente per il rinvio della gara, oppure dovrà essere il sig. Stefano Campagnolo di Bassano del Grappa, arbitro designato della gara, a dover proclamare il rinvio della stessa. Se l'eventualità venisse confermata, è probabile che il match venga disputato domenica 11 marzo, data in cui la Serie D sarà ferma a causa della disputa del Torneo di Viareggio.