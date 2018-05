Calcio Lecco, Tacchinardi al passo d'addio: "Con Di Nunno troppe divergenze"

Alessio Tacchinardi non sarà il prossimo allenatore della Calcio Lecco 1912. Il tecnico bluceleste, come promesso, nel primo pomeriggio ha dato la sua risposta al presidente Di Nunno. Una risposta negativa, arrivata dopo varie ore d’intensa riflessione. “Ho deciso di non proseguire – spiega Tacchinardi a Lecco Channel News -. Ho fatto le mie valutazioni ed è emerso che sono più i ‘contro’ che i ‘pro’ di questa avventura. Personalmente non potrei rischiare l’esonero o di dover dare le dimissioni dopo tre giornare, sarebbe una barzelletta per me e per la Calcio Lecco. Con il presidente, che ringrazio per l’opportunità datami, ci sono troppe divergenze carattaeriali e di vedute“.

Tacchinardi si lascia poi andare ai saluti di rito: “Oltre al presidente, ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi hanno permesso di lavorare. La gente che lavora per il Lecco e che segue il Lecco mi ha conosciuto e apprezzato perchè sono sempre stato vero. Per me è stato una bella esperienza, la gente mi ha voluto sempre bene, ma non riuscirei ad andare al campo felice. I tifosi sono stati fantastici con me, hanno apprezzato voglia, umiltà e determinazione che hanno messo in campo”.

Il comunicato della Calcio Lecco 1912