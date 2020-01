Tre giorni di calcio con 700 giovani sportivi: successo per il torneo della Befana

Giovanissimi calciatori in campo al torneo della Befana. Successo per la manifestazione sportiva promossa nella giornata dell'Epifania dall'Acd Calolziocorte. Ieri, nel palazzetto del Lavello, si sono tenute le premiazioni finali della tre giorni che ha preso il via venerdì e ha visto sfidarsi ben 80 squadre provenienti da tutto il territorio, dai "Primi calci" agli Esordienti passando per i Pulcini, dai nati nel 2007 fino alla classe 2014.

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e dell'ottima riuscita di questo torneo giunto alla sua sesta edizione - commenta Cristian Locatelli a nome dell'Associaizione Calcio Calolzio - I bambini che hanno giocato sono stati oltre 700, numeroso anche il pubblico che ha seguito le partite». In occasione di questa vera e propria festa sportiva è stata organizzata cneh una sottoscrizione a premi. (Nelle foto, alcune delle squadre premiate)

Per la cronaca, queste sono state le società vincitrici delle varie categorie:

2007: 1) Polisportiva Mandello, 2) Asd Galbiate, 3) Us Dubino

2008: 1) Asd Lemine Almenno Calcio, 2) Asd Arcadia Dolzago, 3) Us Breno

2009: 1) G.s. Aurora San Francesco, 2) Polisportiva Foppenico Asd, 3) Asd Arcadia Dolzago

2010: 1) Us Olginatese Calcio, 2) Scd Colicoderviese, 3) Us Dubino

2011: 1) G.s. Aurora San Francesco, 2) Asd Arcadia Dolzago, 3) Asd Accademia Calcio Nibionno

2012: 1) Polisportiva Foppenico Asd, 2) Us Olginatese Calcio, 3) Polisportiva San Giorgio Molteno

2013/2014: 1) Us Olginatese Calcio, 2) Asd Arcadia Dolzago, 3) Polisportiva Foppenico Asd

Gallery