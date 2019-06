Nuoto: la brianzola Camilla Viganò terza nella prestigiosa Cavi-Sestri

Grande avvio di stagione per Camilla Viganò: la forte nuotatrice brianzola, 20 anni, a lungo tesserata per la Canottieri Lecco e ora per la Effetto Sport, ha centrato un bel podio alla 44^ edizione della Cavi-Sestri, prestigiosa gara di 3 km nello spicchio di Mar Ligure tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante, organizzata dalla Lavagna '90 con altre otto associazioni sportive.

Camilla Viganò (nelle foto di Renato Consilvio) è giunta terza nella classifica femminile, battuta in rimonta dall'omonima Camilla Montalbetti (Team Insubrika Asd). Finale batticuore, allo sprint: 39'17"5 per Viganò, 39'16"7 per la seconda. La vittoria è andata a Giulia Donati (Lavagna '90) in 38'57"2. Argento sfumato per meno di un secondo, ma la giovane nuotatrice brianzola può comunque essere soddisfatta per un avvio di stagione in acque libere decisamente positivo, che ha messo in luce - oltre al talento, già noto - un ottimo stato di forma.

Sugli 1,5 km in gara anche la sciatrice Sofia Goggia

La Cavi-Sestri è stata vinta da Edoardo Stochino (Nuotatori Genovesi) in 34'18". Camilla Viganò, nella classifica generale Agonisti Fin dei 3 km, è giunta in undicesima posizione, mettendosi alle spalle ben due uomini fra i 17 atleti. In tutto, oltre 500 partecipanti al traguardo. Nota di cronaca: alla gara, ma sulla distanza degli 1,5 km, ha partecipato anche la campionessa olimpica di sci alpino, bergamasca di nascita, Sofia Goggia.