Vela: a Colico il Campionato italiano della classe H22

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre il circolo velico Geas Nbc Vela Colico (www.geasnbc.it), già organizzatore nello scorso luglio dell'apprezzatissimo Campionato Mondiale classe Vaurien, ospiterà il Campionato Italiano classe H22.

L'H22 è un veloce "monotipo": imbarcazioni tutte uguali che si confrontano quindi sulle abilità degli equipaggi. Maneggevole, veloce anche grazie alla presenza di una vela di prua - il gennaker - dalle dimensioni generose, dal dislocamento ridotto (770 kg) e facilmente trasportabile in virtù della deriva sollevabile, si arma in 20 minuti ed è omologato per trasportare fino a cinque persone. Tutte queste caratteristiche contribuiscono alla forte espansione della classe, in particolare sul nostro lago.

Al momento sono iscritte sedici barche, che saranno ospitate presso il Marina Nausika per tre giorni di regate serratissime nelle acque di Colico.

È certa la presenza su ITA 119 "Adrenalina" (Campione italiano nelle acque di Valmadrera nel 2017), quale tattico, del Presidente della XV Zona FIV, Fabio Mazzoni, ed è stato annunciato che domenica a premiare i vincitori sarà l'olimpionico pluricampione di vela, il brasiliano Torben Grael (5 medaglie olimpiche e un infinito palmares), più volte tattico sugli H22, oltre che presidente della fondazione Projeto Grael (www.projetograel.org) che promuove una raccolta fondi con una destinazione ben precisa: attiva dal 1998, ha aiutato già circa 15mila bambini fornendo istruzione e iniziandoli alla vela e al mondo del lavoro.

Durante l'evento sarà inoltre allestito in Piazza Garibaldi, sempre a Colico e grazie alla collaborazione del Comune e della Proloco, un gazebo per la promozione di PlastiRightWay, un progetto di economia circolare del Pet, promosso dalla Classe H22 e che si occupa di raccogliere nel giusto modo le bottiglie di acqua utilizzate durante le regate e verificare che seguano il percorso più breve per essere riciclate e trasformate in materia prima utile a produrre nuovi prodotti. Durante il Campionato, presso il gazebo, saranno posizionati i Way-bin, speciali cestini di raccolta nei quali i regatanti ma anche il pubblico in piazza sarà invitato a gettare le bottiglie in plastica Pet.

La legge dei velisti, ovvero il "Regolamento di Regata", contiene istruzioni che tutte le federazioni nazionali e i circoli affiliati sono obbligati a rispettare al fine dell'organizzazione di un evento. Tale regolamento tra i suoi "principi di base", riporta il paragrafo "Responsabilità ambientale" che enuncia testualmente: "I partecipanti (alla regata) sono incoraggiati a limitare qualsiasi impatto ambientale negativo causato dallo sport della vela. Non solo vela, quindi, ma anche impegno sociale di uno sport che fa dell'ambiente e del suo rispetto un punto di riferimento imprescindibile.​