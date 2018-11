Campionato regionale di Kickboxing a Malgrate

Grande evento di kickboxing nel Lecchese. Domani, domenica 11 novembre, il palazzetto dello sport di via Gaggio a Malgrate ospiterà infatti una prova valevole per il campionato regionale, Federazione Italiana, di kickboxing. L'appuntamento è a partire dalle 10 di mattina fino a sera. Un'intera giornata di combattimenti e sfide che vedranno protagonisti ben 500 atleti appartenenti a 50 società lombarde, dagli 8 anni ai veterani over 40.

Ad organizzare l'attesa manifestazione sportiva la società Kickboxing Lecco con il sostegno di sponsor e appassionati. Nei dettagli si tratterà di una prova per il Campionato contatto leggero con quattro specialità che si svolgeranno su sei aree di gara. Le specialità sono: pointfighting, savate, lightcontact e kicklight. L'ingresso alla manifestazione è libero.