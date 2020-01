Canottaggio: ori a Navicelli per Castelnovo, Passini, Compagnoni e i gemelli Crotta

Sul Canale dei Navicelli a Pisa, assegnati i primi titoli italiani dell’anno olimpico 2020, quelli di Gran Fondo in doppio e quattro senza. 22 i campionati italiani in palio, ben cinque dei quali vanno nella bacheca della Canottieri Gavirate, campione d’Italia tra i maschi nel doppio Under 23, quattro senza Senior e quattro senza Pesi Leggeri, e tra le femmine nel doppio Ragazzi e nel quattro senza Junior. Due titoli italiani ciascuna per SC Lario e CC Saturnia, in gara anche gli atleti lecchesi.

Il titolo nazionale di Gran Fondo Under 23 è andato al mandellese Nicolas Castelnovo (SC Lario), Quattro senza, mentre nella categoria femminile si è imposta, con la sua squadra, Arianna Passini (Moltrasio). Oro anche per Ilaria Compagnoni (SC Lario, Quattro senza senior), mentre nel Doppio Esordienti maschile hanno trionfato Ermanno ed Erminio Crotta (SC Pescate); quarta piazza per i debuttanti civatesi Davide Servedio ed Ettore Sozzi (Marina Militare) nel Doppio Ragazzi, sesti Simone Mantegazza e Simone Fasoli (Canottieri Moto Guzzi).

Un'altra prestigiosa medaglia d'oro è arrivata dal Quattro di coppia Under 43 grazie a Leonardo Gilardoni, Eros Pizzotti, Maurizio Panzeri e Marco Pozzi (Canottieri Pescate), mentre Debora Belleri (Canottieri Moto Guzzi) ha strappato un ottimo terzo posto nel Quattro di coppia Under 43 in un equipaggio misto con il Cus Milano.

Meeting di Navicelli: le migliori squadre

Il club remiero di Como è campione nel quattro senza Under 23 maschile e nel quattro senza Senior femminile, mentre il sodalizio di Trieste vince il titolo nelle specialità del doppio Under 23 femminile e del quattro senza Ragazzi femminile. I restanti titoli italiani in palio sono andati a Moltrasio (quattro senza Under 23 femminile), CLT Terni (doppio Junior maschile), Telimar (doppio Senior femminile), SC Pescate (doppio Esordienti maschile), SC Padova (doppio Esordienti femminile), Marina Militare (doppio Pesi Leggeri maschile), SC Viareggio (doppio Senior maschile), CRV Italia (quattro senza Ragazzi maschile), Rowing Club Genovese (quattro senza Pesi Leggeri femminile), Fiamme Rosse (doppio Pesi Leggeri femminile), SC Armida (quattro senza Junior maschile), SC Cavallini (doppio Ragazzi maschile) e SC Bissolati (doppio Junior femminile). Prossimo appuntamento per il canottaggio italiano a Torino l’8 e 9 febbraio, con la regata nazionale e internazionale D’Inverno sul Po.