Canottaggio: i lecchesi Servedio, Sozzi e la Moto Guzzi brillano al meeting di Gavirate

Lecchesi protagonisti a Gavirate, dove, tra sabato 12 e domenica 13, si è tenuto il Meeting Nazionale Giovanile. Ottimi risultati per Davide Servedio ed Ettore Sozzi: i civatesi, tesserati per il Gruppo giovanile della Marina Militare curato dal sottufficiale Franco Sancassani, hanno ottenuto una medaglia d'oro a testa al termine della competizione dedicata ai cadetti (14 anni), imponendosi nella finale a dieci in cui sono stati inseriti. Servedio ha guadagnato il primo posto nella classifica singolare, mentre Sozzi è arrivato al quarto posto; i due hanno poi coqnuistato l'oro nel doppio.

I due fanno parte del gruppo guidato dal 44enne campione lecchese plurimedagliato di canottaggio, che, dopo aver conquistato nove allori mondiali e uno europeo, ora è impegnato nelle corse di skyrunning e come tecnico della sezione della Marina, che trova posto nelle strutture del nuovo Centro Remiero del Lago di Pusiano.

Nelle acque varesine hanno trovato gloria anche Alessandro Di Grazia e Chiara della Fontana, impegnati rispettivamente nella categoria cadetti e ragazze e portacolori della Canottieri Moto Guzzi di Mandello del Lario. Entrambi hanno conquistato la medaglia d'oro al termine delle rispettive regate, irrobustendo il palmares della storica società lecchese.

1362 gli atleti che si sono complessivamente confrontati in acqua, suddivisi su poco meno di milletrecento equipaggi.

