Bione, consegnati i lavori: «Termine entro dicembre. E' un momento importante per tutti»

Entrano nel vivo i previsti lavori al centro sportivo comunale "Al Bione", inaugurato sabato 9 marzo 1966. Nella mattinata di mercoledì 4 sono stati consegnati i cantieri: le mani e i mezzi a disposizione degli operai procederanno con la riqualificazione dell'area esterna dell'impianto pubblico. Le ditte hanno a disposizione 91 giorni, a partire da oggi, per completare i lavori: una dilatazione rispetto a quelli originariamente previsti (fine settembre) per completare il sostanziale intervento, volto a dare un sostanziale cambiamento (funzionale e nell'aspetto) e ad attrarre gli investitori privati, che possano renderlo al passo con i tempi.

Le ditte esecutrici dei tre interventi

Il bando A, relativo al blocco degli spogliatoi dei campi 2,3,4 e 5 del centro, è stato assegnato alla ditta Serrantoni S.r.l. di Milano con un ribasso del 28,030% sull’importo a base di gara di 910.694,06 euro e a fronte di 10 partecipanti ammessi alla gara d'appalto.

Il bando B, relativo al campo da calcio numero 1, è stato aggiudicato alla ditta F.lli Anastasi s.r.l. di Villafranca Tirrena con un ribasso del 25,46% sull'importo a base di gara di 576.034,37 euro e a fronte di 34 partecipanti ammessi alla gara d'appalto.

Il bando C, relativo alla pista d'atletica, è stato assegnato al Consorzio Stabile Medil Scarl di Benevento, che ha designato all'esecuzione l'impresa Metalsystem S.r.l. di Lariano, con un ribasso del 23,69% sull’importo a base di gara di 460.839,62 euro e a fronte di 23 partecipanti ammessi alla gara d'appalto.

«Momento importante per tutti»

«Quello di oggi è un momento importante per tutti, in particolar modo per le associazioni sportive che vivono il centro come una vera e propria casa - ha commentato l'assessore allo sport Roberto Nigriello -, le quali hanno avuto ruolo fondamentale in fase di realizzazione del progetto avanzando le loro richieste, con un solo obbiettivo: una riqualificazione del centro che ci permetta di usare al meglio il Bione, sia per gli allenamenti sia per le gare/partite. Ora non è ancora il momento di ringraziare, ne di festeggiare (lo faremo al termine dei lavori), ma piuttosto è il momento di verificare costantemente lo stato avanzamento lavori e che tutto (soprattutto) vada per il meglio, per il bene dello sport lecchese».