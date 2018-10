Scherma, settimana d'oro per Riccardo Carmina: è ancora Campione del Mondo

Il Mondiale Master di Livorno verrà ricordato a lungo al Circolo della Scherma Lecco: dopo l'oro nella sciabola individuale: Riccardo Carmina, atleta Master, si aggiudica il secondo massimo trofeo con la squadra di sciabola.

La squadra, composta, oltre a Riccardo, da Negro per la categoria 70+, da Antinoro e Parolo in categoria 60+, Lanciotti e Nicastro per 50+, dopo un girone disputato con due vittorie (contro Canada e Gran Bretagna, rispettivamente col punteggio di 30 a 14 e 30 a 25), entra di diritto nelle migliori otto dove incontra nuovamente la Gran Bretagna, superata per 30 a 20. In semifinale è la volta della Russia, battuta 30 a 21.

La finale che vale l'oro mondiale è con la Francia, battuta col punteggio di 30 a 20.

Grandissima soddisfazione per Riccardo che, oltre che per il risultato ottenuto che rappresenta il terzo consecutivo in una competizione internazionale, conclude due assalti con il massimo distacco vincendoli per 5 a 0. Orgoglioso il Maestro Mirko Buenza, che aggiunge «Non è mai semplice portare due ori a casa soprattutto in due gare completamente diverse come l'individuale e a squadre».