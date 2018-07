Calcio, Eccellenza: è nata la nuova CasateseRodogoredo. Presentate Prima Squadra e Juniores

Presentazione bagnata, stagione fortunata? Certo non è un detto popolare la scaramanzia in ambito calcistico, tutti noi l’abbiamo, anche se non si potrà mai “pronunciare” proprio per la sua proprietà intrinseca che ne deriva.

A parte il cielo grigio, le nuvole sul Comunale e la pioggià è stata una bellissima festa ricca di sorprese e di tanto calcio. Presente in rappresentanza delle autorità Comunali l’Assessore alla Cultura e dello Sport del Comune di Casatenovo Marta Picchi, il Presidente della FIGC della Delegazione di Lecco Giovanni Colombo. Presentatore ufficiale della manifestazione Alberto Butti, figura storica per la CasateRogoredo. La festa ha preso il via con la presentazione dello Staff Dirigenziale presenti: il nostro Patron Gianni Sassella, Vice Presidente Luca Penati, assenti solo fisicamente, ma con il loro cuore biancorosso sempre tra di noi: il nostro infaticabile Presidente Onorario: Rino Riva e il nostro prezioso Segretario Generale: Francesco Pirovano. La festa è poi continuata con la sfilata di tutti gli atleti della Juniores e Prima Squadra. Foto di rito, interventi degli ospiti presenti e grandissimo (“Buonissimo”) Buffet finale per tutti!

L’intervento dell’Assessore alla Cultura e dello Sport del Comune di Casatenovo Marta Picchi – Porto i saluti del primo Cittadino che oggi non ha potuto presenziare personalmente, faccio i miei complimenti a tutto lo staff tecnico e a tutta la USD CasateseRogoredo per i traguardi raggiunti come crescita in questi ultimi anni, confermandosi in questo modo come una delle principali società sportive del territorio. Come Istituzione Comunale abbiamo apprezzato molto gli sforzi per rendere la location di Via Volta un centro sportivo sempre migliore e funzionale. Un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione! –

Giovanni Colombo Presidente FIGC Delegazione di Lecco – Un ringraziamento al Presidente Sassella e a tutti i dirigenti per questo invito. Per me è un onore essere presente questa sera a questa bellissima festa per una società molto, ma molto avanzata! Voglio ringraziare la società per permetterci di essere ospitati con le nostre rappresentative giovanili, questo ringraziamento vale per il passato, per il presente e sicuramente per il futuro. Concludo rivolgendomi ai giovani presenti:”Siate sempre orgogliosi nel vestire questi colori perchè la CasateseRogoredo è una grande società che negli ultimi anni ha fatto davvero passi da gigante! –

Nessun proclama per la stagione 2018-2019, solo la cultura del lavoro e la crescita dei nostri giovani del vivaio e i nuovi acquisti – DS Fabio Viganò – Non faremo pronostici di nessun tipo, stiamo lavorando con i giovani per dare un futuro roseo alla nostra gloriosa società. Faremo nel gruppo e nella qualità del lavoro e sul campo il nostro punto di forza! –

Alessio Vianello confermato in prima persona da Patron Sassella, Mister Prima Squadra – Una squadra molto giovane e per questo ricca di ambizione. Lavorare con i giovani è entusiasmante. Lavoreremo per migliorare la qualità valorizzando il loro potenziale. Sicuramente la stagione appena trascorsa è stato per certi versi un “percorso difficoltoso”, ma Partiremo proprio da qui in modo molto determinato! –

Prosegue senza sosta e sotto i migliori auspici il percorso riabilitativo dopo l’intervento al ginocchio del nostro Capitano della Prima Squadra Gianluca Sassella – Va sempre meglio, il percorso di riabilitazione prosegue senza intoppi e bene! Certo è faticoso, ma stringo i denti per ritornare in campo il prima possibile – Rientro previsto per Dicembre 2018 –

Tantissime novità nelle due rose, ricreate per circa il 70% con nuovi atleti, una di spicco il nuovo Staff Tecnico della Juniores capitanato da Mister Andrea Ronchi ex Luciano Manara che sarà coadiuvato dal vice Cristiano Ripamonti– Squadra nuova nel suo organico con giovani promettenti dell’annata 2001. Lavoreremo per migliorare il loro gioco e le loro capacità individuali con l’obiettivo di portare all’organico della prima Squadra i giovani più meritevoli. Un occhio di riguardo anche al nostro cammino per il prossimo campionato che deve essere sicuramente migliore di quello precedente: priorità PlayOff –

Il discorso del Patron Gianni Sassella – Sarà un discorso breve vista la pioggia incombente! Un saluto a tutti i presenti, ai giocatori della Prima Squadra e della Juniores: “SIGNORI” onorate sempre la maglia che portate dando sempre il meglio di voi stessi: siate sempre orgogliosi di essere parte della USD CasateseRogoredo. Mi auguro che quest’anno sia sempre migliore di quelli precedenti. Auguri a tutti di un Buon Campionato e Forza CasateseRogoredo! –

La USD CasateseRogoredo inizierà ufficialmente la stagione 2018-2019 lunedì 6 Agosto e partirà per il ritiro a Serina, nelle valli Bergamasche dal giorno 7 fino al giorno 13 Agosto.

Le Rose

Prima Squadra

Staff Tecnico

Direttore Sportivo: Fabio Viganò

Allenatore: Alessio Vianello

Vice Allenatore: Enrico Viscardi

Preparatore dei portieri: Paolo Frassino

Preparatore Atletico: Rinaldo Longo

Fisioterapista: Alberto Santorelli

Rosa

Portieri

Nicolò Spada (Inter, Renate) Nicolò Englaro (Lentatese)

Reparto Difensivo

Simone Manta Riccardo Morlacchi (Pro Sesto) Stefano Sande (Cimiano) Stefano Crippa (Cimiano) Mattia Molteni Luigi Badji Djibo (Fenegrò) Federico Frigerio (Sondrio) Matteo Della Volpe (Union Cassago) Simone Bruciani (Tribiano) Cristian Motta

Reparto di Centrocampo

Andrea Incontri (Verbania) Manuel Bonacina Gianluca Sassella Davide Carluccio (COB) Luca Passoni (Ardor Lazzate) Alessio Trovato

Reparto d’Attacco

Davide Campanella (Pro Sesto) Maguette Fall Gioele Cazzaniga (Luciano Manara) Cristian Talon Giuseppe Torraca (Seregno) Mattia Raviotta (Pro Sesto)

Juniores Regionali A

Staff Tecnico

Direttore Sportivo: Fabio Viganò

Allenatore: Andrea Ronchi

Vice Allenatore: Cristiano Ripamonti

Preparatore atletico: Stefano Viganò

Dirigente Accompagnatore: Giacomo Filippini

Addetto all’Arbitro: Claudio Perego

Rosa

Portieri

Gianmarco Acerbi Nicolò Graceffa

Reparto Difensivo

Gabriele Basile Marco Calo Luca Celeroni Christian Fumagalli Riccardo Grippo Matteo Limone Tommaso Pirotta Giacomo Longoni

Reparto di Centrocampo

Andrea Barone Filippo Cacciatori Federico Cavallari Guglielmo Coltro Fabio D’Alessandro Davide Mozzanica Jacopo Roberto Matteo Villa

Reparto d’Attacco

Davide Englaro Lorenzo Calista Edoardo Lanzotti Luca Marinaci Federico Minnino Gabriel Sousa

Gallery