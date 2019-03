Diventa lecchese la voce del football americano in Italia

È lecchese la voce del grande football americano in Italia. Gianluca "Cine" Corti, consigliere comunale a Lecco e grande sportivo praticante (basket, corsa, trail), è stato infatti ingaggiato dalla Fidaf Tv - la web tv ufficiale della Federazione Italiana di American Football - per commentare gli incontri della Prima Divisione, la "Serie A" del football nel nostro Paese.

«Ringrazio Commandos Brianza e Csi»

Una bella soddisfazione per Cine, ex giocatore e naturalmente appassionato (e competente). «È iniziato tutto per gioco, nel vero senso della parola, grazie ai Commandos Brianza - spiega - L'anno scorso sono sceso in campo, quest'anno mi è stato chiesto di fare lo speaker delle semifinali del Csi 7 League al Bione. È stato poi lo stesso Csi nazionale a ingaggiarmi come speaker e commentatore delle finali, terzo e primo posto, del campionato. In quell'occasione ho conosciuto alcuni operatori della Fidaf tv. Ci siamo sentiti anche qualche giorno più tardi e ho manifestato l'interesse di provare a fare qualche telecronaca delle serie maggiori. Mi hanno così proposto di commentare, come prima esperienza, la partita di domenica 24 marzo fra Panthers Parma e Giants Bolzano allo stadio Lanfranchi, uno dei templi del football italiano, teatro dell'Italian Bowl dello scorso anno fra Bolzano e Seamen Milano, risultata poi vittoriosa».

«Spero di trasmettere la passione»

Dalle 15 di domenica gli appassionati potranno quindi sentire il commento di Cine. «Si affrontano due tra le squadre più blasonate d'Italia, che insieme a Milano concorrono alla vittoria dello Scudetto. Per me sarà un esordio, speriamo di trasmettere la passione verso questo sport - prosegue Corti - Dopo averci giocato un anno, lo apprezzo sempre di più e cercherò di fare il meglio possibile».

Fidaf tv è su YouTube: iscrivendosi al canale si può essere avvisati sulla messa in onda dei match di Prima e Seconda divisione, oltre agli eventi di flag football che verranno trasmessi.