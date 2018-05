Schermidori lecchesi nell'olimpo: è promozione in Serie A2

Fantastico Circolo della Scherma Lecco. Il sodalizio di Via Cantarelli riscrive la propria storia, conquistando con pieno merito la Serie A2.

La squadra di sciabola maschile allenata dal direttore tecnico Mirko Buenza si è laureata campione d'Italia in B1 grazie alle grandi prestazioni di Fabio Scaccabarozzi, Marco La Barbera e Pietro Irmici, oltre a Michele Burini e Ugo Battaglia che hanno contribuito, negli anni, all'ascesa del team bluceleste.

La promozione è arrivata ad Adria, in occasione della tre giorni dei Campionati italiani a squadre conclusasi oggi. «Un risultato storico per questa piccola società che tre anni fa mi ha dato in mano questa sala, fidandosi ciecamente - ha commentato Buenza sul suo diario Facebook - Una grossa soddisfazione, grazie ragazzi».