Arrampicata: la giovane Beatrice Colli torna in Nazionale

Beatrice Colli, classe 2004, atleta dei Ragni di Lecco, è stata convocata per la Nazionale giovanile anche per il 2019 e ancora in due specialità, Boulder e Speed. "Bea" è appena arrivata diciottesima nel Campionato Italiano assoluto di Boulder ed esordirà nel prossimo fine settimana (28-29 aprile) a Sourè, Portogallo, in Coppa Europa.

«Non è facile primeggiare in due specialità (nella terza, la Lead-Corda, Bea è molto brava con un solido 7b a vista ma ancora non si riesce a preparare al meglio tutte e tre le discipline), e a livello europeo in Boulder. Bea se la vedrà con le fortissime slovene, francesi, austriache (nazionali super compatte e supportate), con singole atlete di grande livello anche da altre nazioni», spiegano i Ragni di Lecco.