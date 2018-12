Campionato regionale di corda: doppia soddisfazione per i Ragni con Giulia Rosa e Beatrice Colli

Grande soddisfazione per la squadra della Asd Palestra Ragni di Lecco. Addiruttura podio doppio nel Campionato assoluto regionale di corda, dove le Giulia Rosa e Beatrice Colli, entrambe classe 2004, hanno conquistato il 2° e 3° posto.

Se per Beatrice, "Bea" per tutti, arrivare in alto non è più una novità (ma non era mai successo anche in Corda, per dir la verità. "Bea" sta tentando di diventare una polivalente Olimpica a tutti gli effetti), la novità di Giulia, arrivata in squadra a Settembre, è davvero una bella sorpresa, più per il movimento che per la palestra visto che nella squadra erano ben noti i suoi progressi.

Ottimo anche Tommaso Mattarelli nella Speed, quinto, con buone prove anche di Samuele Bonfanti e Marco Meinardi.

