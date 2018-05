Canottaggio: Francia di bronzo per Fasoli e Comini. Terzo posto agli Europei

Splendido risultato per la Canottieri Moto Guzzi agli Europei Junior di Gravelines, in Francia. La coppia formata da Simone Fasoli e Davide Comini, vestita dell'azzurro della Nazionale e in gara nel Due Senza, ha conquistato la medaglia di bronzo nelle acque francesi, risultato che li ha qualificati per le prossime Olimpiadi junior di Buenos Aires (6-18 ottobre).

I due, partiti non nella maniera migliore, hanno battagliato a lungo con Croazia, Bielorussia e Romania, ma sono riusciti ad aggiudicarsi il prestigioso premio al termine di una lunga volata.