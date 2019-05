Il football americano parla brianzolo: i Commandos sono di nuovo campioni

Non c'è due senza tre. Il terzo titolo italiano per i Commandos Brianza arriva in una ventosa domenica di maggio a Firenze: alzato il trofeo del Five Men 2019, il campionato di football americano a cinque giocatori organizzato dal Csi, che i lecchesi avevano già vinto nel 2017, trionfando l'anno successivo nel campionato italiano a sette, la "7-League".

Il successo è giunto attraverso una formula a tre squadre, con incontri disputati tutti domenica 12 maggio. La squadra dell'head coach Andrea Rusconi ha portato a casa due vittorie in altrettante sfide ai Goblins Pescara (19-0) e gli Steel Bucks Caserta (31-8). Fra le due partite, lo scontro tra Caserta e Pescara terminata 20-12 per i campani.

I Commandos si sono presentati in Toscana con 13 giocatori per via di numerose assenze, con alcuni costretti a spendersi un doppio ruolo. La difesa è stata ottima, con un indemoniato Davide Panzeri in grado di concedere soltanto un touchdown in due gare. Bene anche l'attacco: 8 touchdown segnati, con i due quarterback Stefano Rusconi e Sergio Magni che si sono alternati nei vari drive di gioco. Esordi positivi per Ignor Bargna, Simone Selvini e Filippo Lunardelli.

«Siamo soddisfatti e felici - è il commento del quarterback Stefano Rusconi - È una vittoria importante dal punto di vista psicologico da cui bisogna ripartire per affrontare il campionato che avrà inizio ad ottobre (7-League) e che vogliamo riconquistare».