I Commandos Brianza ripartono: sabato il camp per chi vuole provare il football

Riparte la nuova stagione e torna il football americano a Lecco. Sabato 1° settembre al Bione ci sarà infatti il camp di inizio stagione dei Commandos Brianza per far provare questa affascinante disciplina a tutti gli interessati e gli appassionati.

Il programma prevede alle ore 14.30 una prova per gli Under 15 flag footbal, dalle ore 16 in avanti quelle per la prima squadra aperte a tutti dai 16 anni in su.

«Finalmente ci siamo. Contavamo i giorni per l'inizio di questa nuova splendida stagione - commenta coach Andrea Rusconi - I Ragazzi sono pronti e siamo molti contenti dei tanti giovani che ci hanno contattato per venire a provare; è il momento giusto per iniziare il football americano e provare il nuovo sport. Vi aspetto Questo sabato 1° settembre alle 16 al Bione a Lecco».

Chiunque fosse interessato, o necessitasse di maggiore informazioni può contattare la società brianzola - vincitrice di due titoli nazionale Csi a 7 e 5 giocatori - all'indirizzo commandosbrianzaaft@gmail.com