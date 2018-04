Fa la pipì dietro la panchina durante la partita di Olginate: espulso e squalificato

E' abbastanza singolare, seppur un caso similare sia avvenuto di recente in Sicilia, quanto accaduto la scorsa domenica a Olginate, dove i padroni di casa hanno ospitato il Como (1-5 per i lariani) per la 36esima giornata del Girone A del campionato di Serie D. Il giovane Guido Camarlinghi, toscano di scuola Livorno, è stato espulso dal direttore di gara Fiero di Pistoia perchè, nel bel mezzo della gara, si è alzato dalla panchina e si è messo a fare la pipì dietro la stessa.

Una scena vista e rivista sui campi da calcio, costata, e qui sta la singolarità, al 19enne attaccante l'estromissione dalla partita e due giornate di squalifica. In settimana, infatti, il Giudice Sportivo Aniello Merone ha deciso di applicare la sanzione nei confronti di Camarlinghi.