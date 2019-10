Valmadrera: Gianluigi Rusconi è il nuovo presidente della Consulta dello Sport

È stata approvata dalla Giunta Comunale la nuova composizione della Consulta dello Sport, organismo storico del Comune di Valmadrera che coordina l'attività delle diverse società sportive, organizza il Mese dello Sport, collabora con l'assessore allo Sport. Nuovo presidente è un volto noto dello sport valmadrerese: Gigi Rusconi, già presidente dell’Osa Valmadrera, tra gli organizzatori della Dario e Willy, noto per il suo impegno e equilibrio.

Per la maggioranza sono nominati Bianchi Giancarlo, segretario uscente e presente in numerose società sportive, e Luca Anghileri, impegnato nel sindacato, centrocampista degli Anni Novanta di notevole valore e inserito anche nel Comitato per il Campo in sintetico; per la minoranza è stato eletto Alberto Vassena, in passato attaccante dalle giovanili ai liberi della Polisportiva Valmadrera.

Completano la Consulta i rappresentanti delle associazioni:

Nogara Vincenzo - l'Istituto Comprensivo

Anghileri Angelo - Tennis Club 88

Rusconi Mauro Arcieri - Saef 04

Barzani Vincenzo - Gruppo Sportivo Avis

Fumagalli Michele - Tennis Tavolo

Monti Antonio - Polisportiva Valmadrera

Crimella Fabio - SEV Valmadrera

Perego Giuseppe - Circolo Velico Tivano

Rusconi Gianfranco - CAI Valmadrera

Rusconi Andrea - OSA Valmadrera

Brambilla Gianmario - C.P.Starlight

Appiani Franco - Sezione Cacciatori

Fumagalli Fabrizio - Windsurf Club Valmadrera



A tutti i componenti l'auspicio di un proficuo lavoro da parte del sindaco Antonio Rusconi.