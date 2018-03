Bentornato Andrea! Sei mesi dopo, Conti torna tra i convocati del Milan

Sei mesi esatti per recuperare dalla lesione del legamento crociato sinistro e tornare ad essere convocato per una gara ufficiale. Si è chiuso il lungo cerchio della riabilitazione per il giovane Andrea Conti, 23enne terzino lecchese del Milan infortunatosi lo scorso 15 settembre 2017 durante un allenamento a Milanello, casa dei rossoneri.

Conti, per lungo tempo residente tra Germanedo, venne operato in tempi brevi dal professor Schonhuber e, come comunicato inizialmente dal Milan, ha impiegato i canonici sei mesi per rientrare definitivamente in gruppo. 23 gli elementi che mister Gattuso ha convocato per la gara interna contro il Chievo (domenica, ore 15): venti di essi scenderanno in campo o si siederanno sulla panchina di "San Siro".

Il terzino lecchese ha collezionato cinque presente nelle sue prime settimane con la casacca del Milan addosso, vestita ad agosto dopo una lunga trattativa tra i rossoneri e l'Atalanta.