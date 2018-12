Da Regione Lombardia 67mila euro alle società sportive lecchesi

Dalla Regione un contributo concreto allo sport. È stato stanziato da Milano un fondo pari a 1 milione e 600mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che in Lombardia sono oltre 10mila. Stanziati anche 82mila euro a favore delle federazioni.

L'impegno della Regione riguarda naturalmente anche il Lecchese: sono 14 le nostre associazioni sportive che rientrano nell'iniziativa e riceveranno in tutto 67.203 euro.

Due le linee di intervento previste dall'assessorato allo Sport di Regione Lombardia per un contributo che varia da 1.000 a 5.000 euro per le associazioni (Asd) e le Società sportive dilettantistiche (Ssd). Finanziate in tutto 314 domande.

«Lo sport di base è per Regione Lombardia una priorità - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia - Questo bando è una risposta concreta alle difficoltà economiche delle società sportive. Incontrando in questi primi mesi di mandato i presidenti delle oltre 10mila associazioni lombarde ho ricevuto la forte richiesta di aiuto anche nell'attività ordinaria. A causa delle difficoltà economiche, che le società negli ultimi anni sempre più spesso attraversano, non solo è diventato per loro difficile organizzare eventi importanti ma anche garantire l'ordinaria gestione».

«Realtà vive grazie ai volontari»

«La maggior parte delle realtà sportive - ha proseguito l'assessore Cambiaghi - vive ancora oggi grazie alla passione e all'impegno dei volontari. Il bando vuole essere una risposta mirata a sostenere le loro esigenze. Ancora una volta Regione Lombardia si mette a fianco di quanti continuano ad appassionarsi per permettere a un vasto numero di ragazzi e di cittadini di svolgere attività sportive di base e agonistica. Un settore vitale ed essenziale non solo per fare della sana attività fisica, ma che svolge anche un determinante ruolo sociale, educativo e formativo che va a vantaggio di tutti».

L'elenco completo delle società lecchesi

1. Ragni Di Lecco Associazione Sportiva Dilettantistica

2. Gruppo Sportivo Belledense Asd

3. Aero Club Lega Piloti

4. Unione Ciclistica Costamasnaga

5. Oggiono Kayak Team Asd

6. S.C.D. Colicoderviese

7. Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera Asd

8. Gruppo Sportivo Oratori Lecco Alta Asd

9. S.S.D. Luciano Manara

10. A.S.D. Judo Club Samurai Lecco

11. A.S.D. Basket Costa X L'Unicef

12. Asd Jump Circolo Ippico Della Brianza

13. Associazione Sportiva Dilettantistica E Culturale Tennis Club Lecco

14. Asd Oltretutto97