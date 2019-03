Special Olympics, cinque ragazzi mandellesi brillano a Candia

Il Comitato Regionale Piemonte e la Società Canottieri Armida di Candia Canavese (To), hanno organizzato nei giorni 23 e 24 Marzo presso il bacino lacustre del Parco Candia Canavese il Meeting nazionale giovanile di canottaggio che ha visto la presenza di oltre 2.000 tra atleti tecnici e simpatizzanti della disciplina remiera.

Nella circostanza, e in una splendida giornata primaverile, è stata organizzata, riportando grande successo, la prima Coppa Rotary, manifestazione Special Olympics di canottaggio indoor alla quale hanno preso parte circa 70 atleti con disabilità intellettiva in rappresentanza di 6 società Canottieri provenienti da varie regioni. Tra queste ha partecipato, con cinque atleti, la squadra Arcobaleno della Polisportiva Mandello del Lario.

I moschettieri bluarancio - Ludovica, Marco, Federico, Sedeki, Stefano - hanno impressionato i presenti per le prestazioni fornite meritandosi medaglie e applausi. Nell'occasione i ragazzi hanno incontrato la nuova presidente della Canottieri Moto Guzzi, presente sul lago di Candia per l'evento giovanile, che non ha mancato di fare loro le congratulazioni.