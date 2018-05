Sul Cornizzolo brilla ancora Danilo Brambilla: battuti Curtoni e Triulzi

Prosegue il perido decisamente d'oro di Danilo Brambilla. Il 27enne "Falco", entrato a far parte da questa stagione della storica squadra lecchese, dopo la "Dario&Willy", la Galbiate-San Genesio e la sesta ValSanMartino Skyrace, ha messo nel suo palmares anche l'edizione 2018 del Cornizzolo Vertical, gara che si svolge in concomitanza con la due giorni di festa della celebre montagna e che ha richiamato circa duecento atleti sull'arduo pendio che si affaccia verso Suello.

Brambilla è stato il primo ad arrivare sul traguardo, su cui ha battuto la pioggia caduta in mattinata, posto al termine del breve e duro percorso (mille metri di dislivello in poco più di tre chilometri) in 36'19", mettendosi dietro le spalle Filippo Curtoni (37'52") e Fabrizio Triulzi (38'31").

Nella gara femminile si è imposta Chiara Fumagalli (Bocia Verano, 45'08"), battendo Martina Brambilla, sorella di Danilo (Vam Race, 46'25"), e Cecilia Pedroni (46'55").