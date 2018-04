Corsa in Montagna: il 25 aprile va in scena il trofeo "Adelfio Spreafico"

Andrà in scena, come di consueto, il prossimo mercoledì 25 aprile la nona edizione del Trofeo "Adelfio Spreafico", gara di corsa in montagna di 5,3 km con 790 m di dislivello positivo da Versasio (Lecco) al Rifugio Marchetti, posto ai Piani d'Erna.

Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Falchi Lecco, nel 2017 venne vinta da Fabio Bazzana e da Lisa Buzzoni sotto una fitta pioggia.

Il programma

ore 7.30: apertura delle iscrizioni presso il ritrovo al Piazzale della Funivia per i Piani d’Erna

ore 8.30: chiusura delle iscrizioni e termine per il ritiro del pettorale.

ore 8.40: termine di consegna degli indumenti di ricambio che verranno portati all’arrivo.

Saranno accettati solo i sacchetti forniti dall’organizzazione.

ore 9.45: partenza in linea della gara.

ore 10.15 circa: arrivo previsto del primo concorrente.

ore 11.00: arrivo previsto di tutti i concorrenti e, a seguire, Sky-Baby per bambini dai 5 ai 10 anni.

ore 11.30: premiazioni presso il Rifugio Marchett dei Piani d’Erna.

In caso di avverse condizioni meteo, le premiazioni si svolgeranno presso il Bar Partenza Funivia.