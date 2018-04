Corsa del Viandante, acuto di Radaelli e Bianchi

Eros Radaelli dei Falchi di Lecco ha vinto la 15^ edizione della Corsa del Viandante ad Abbadia Lariana, prova di corsa in montagna su un percorso molto veloce di 10 chilometri. La gara è stata organizzata dal Comune di Abbadia in collaborazione con l'Associazione Gli Amici di Abbadia.

Duecento i partecipanti, con partenza dal piazzale del Parco di Chiesa Rotta e arrivo in prossimità della palestra di Abbadia. Radaelli ha tagliato il traguardo con il ragguardevole tempo di 39'41". «È la prima volta che partecipo a questa corsa - ha spiegato - ma conosco bene i sentieri, sono quelli di casa, essendo io mandellese. Ho impresso subito il mio ritmo tenendo in salita, gestendo poi il difficile tratto finale in discesa».

Alle sue spalle un duo della Polisportiva Pagnona, Marco Rusconi in 42'20" e Valerio Tagliaferri in 42'42". A livello femminile, la vittoria è andata a Ilaria Bianchi (La Recastello) in 47'37" davanti a Chiara Fumagalli (I Bocia Verano) col tempo di 48'41" e Maria Gianola (As Premana) in 49'43".

