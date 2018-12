Corsa sui grattacieli: Cristina Bonacina seconda a Città del Messico

Non conosce soste, l'attività di Cristina Bonacina nella corsa sui grattacieli. A Città del Messico la calolziese ha preso parte alla ventesima gara stagionale, cogliendo un clamoroso secondo posto.

«Sono veramente incredula di come è andata la gara, la prima manche sui 42 piani e 866 gradini del World Trade Center di Città del Messico mi ha visto fare il quarto miglior tempo - racconta l'atleta del Gp Talamona - mentre la seconda prova con partenza in linea, stile Formula uno, ho saputo interpretarla al meglio e per un soffio non c'è scappata la vittoria».

Bonacina è stata beffata per solo 2 decimi di secondi nel concitato arrivo, davvero un'inezia.

La calolziese era reduce la settimana precedente dall'ascesa alla Torre Colpatria di Bogotà dove aveva chiuso in undicesima piazza e prima europea. «Forse a Bogotà ho pagato maggiormente la quota e il fuso orario, visto che ero arrivata solo due giorni prima, dopo imi sono trasferita subito a Città del Messico senza rientrare in Italia e mi sono acclimatata al meglio abituandomi anche alla quota. Così ho potuto gareggiare ad "armi pari"».

Cristina ormai gareggia sui grattacieli dal 2007 e conta al suo attivo ben 128 grattacieli scalati e questi ottimi risultati la spronano a continuare in questa insolita specialità. È proprio di queste ore la notizia della sua selezione per partecipare alla scalata della Tour Eiffel nel marzo 2019.



Gallery