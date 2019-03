Tutta Valmadrera tifa Cristina Isacchi ai World Games Special Olympics

Mercoledì sera, organizzata dalla società di appartenenza Oltretutto 97 di Malgrate, nella sala arancione del Comune di Valmadrera le diverse istituzioni hanno voluto salutare con il dovuto entusiasmo Cristina Isacchi, atleta residente a Valmadrera che parteciperà dall'8 al 22 marzo ad Abu Dhabi all'edizione 2019 dei World Games Special Olympics.

Cristina gareggerà nel nuoto nei 100 sl, nei 100 misti e nella staffetta azzurra. A introdurre la serata l'assessore allo Sport Antonio Rusconi che ha ricordato come Cristina continui la tradizione di Fabrizio Lazzari, che già in passato come valmadrerese aveva partecipato a un'edizione dei giochi con alcune medaglie; l'intervento è stato seguito da quello di Elvio Frisco, delegato Coni, che ha ricordato come Cristina si impegni nel calcio e in altri sport ed è alla vigilia della maturità presso il Parini.

I saluti istituzionali sono stati formulati dal sindaco di Valmadrera, Donatella Crippa, orgogliosa che «Cristina rappresenti questa immagine di Valmadrera»; dal sindaco di Malgrate, Flavio Polano e dall’assessore allo Sport di Lecco, Roberto Nigriello.

Il presidente di Oltretutto 97, Ettore Fumagalli, ha ricordato l'impegno dei genitori di Cristina, presenti in sala, mentre Massimo Tentori dei Lions di Lecco ha evidenziato la sensibilità della loro associazione verso il mondo della disabilità.

È toccato infine a Cristina Isacchi manifestare tutto il suo entusiasmo e il desiderio di dare il meglio di sè, vincendo magari qualche medaglia nelle prossime manifestazioni.