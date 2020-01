Coppa del Mondo, emozioni azzurre: la morbegnese Elena Curtoni vince a Bansko

Nella seconda discesa libera di Bansko successo di Elena Curtoni, 28enne di Morbegno, che con il tempo di 1'29"31 ha preceduto di 10 centesimi Marta Bassino e di 14 Federica Brignone. Quarta posizione per la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin.

Per la valtellinese classe 1991, è il primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Federica Brignone, che replica il podio del giorno precedente, consolida il secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo alle spalle di Mikaela Shiffrin. L'ultima volta che si era visto un podio tutto italiano era stato nella discesa di Bad Kleinkirchheim del 14 gennaio 2018: quel giorno Sofia Goggia aveva preceduto le connazionali Federica Brignone e Nadia Fanchini.

Domenica è in programma un supergigante, che chiuderà il weekend di Coppa del Mondo in Bulgaria.