"Mondiale" delle Nazionali Over 30 di rugby: protagonisti due lecchesi

Due lecchesi saranno protagonisti al World Rugby Classic 2018 che si svolgerà la prossima settimana nelle Isole Bermuda e metterà di fronte le migliori selezioni internazionali Over 30.

A vestire la maglia azzurra, difendendo i colori della Nazionale Italian Classic XV, saranno Sebastian Damiani e Giacomo Rigonelli (nella foto sotto), veterani del Rugby Lecco sia come giocatori (il secondo ha già terminato l'attività agonistica) sia, il primo, come allenatore (proprio quest'anno ha appeso al chiodo gli scarpini per dedicarsi esclusivamente alla guida tecnica).

«Sono molto contento di questa convocazione - commenta Damiani - Affronteremo formazioni fortissime come Nuova Zelanda, Irlanda, Lions, Sud Africa. È una bellissima esperienza, anche lo scorso anno fui chiamato ma non me la sentii di lasciare la squadra in un momento delicato. Per me si tratta dunque di una prima volta, tra l'altro insieme a Giacomo ed è splendido che siano due "pensionati" lecchesi come noi a godersi questa prestigiosa manifestazione».

Il torneo comincerà lunedì e durerà fino a sabato 10 novembre, giorno della finale che i lecchesi, pardon gli azzurrri, sperano di disputare da protagonisti.