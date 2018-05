"Dario&Willy": meraviglia Brambilla, è lui il re della corsa valmadrerese

E' stato uno strepitoso Danilo Brambilla ad imporsi sul duro tracciato della "Dario&Willy": il 27enne atleta dei "Falchi" di Lecco ha chiuso il percorso di 23km e 2025 metri di dislivello positivo in 2h25'33", sfiorando il record di Rolando Piana, stampato nel 2016 (2h24'54"). L'atleta in forza allo storico team lecchese ha anticipato il bergamasco Fabio Bazzana (Valetudo-Serim, 2h29'34") e Moreno Sala (GSA Cometa, 2h31'56"). Ottimo posizionamento per l'idolo locale Stefano Butti (OSA Valmadrera, 2h36'34"), arrivato quinto, dietro alle spalle anche del sempreverde Paolo Bert (Valetudo-Serim, 2h33'59").

Semplice e diretto il commento di Fabio Bazzana all'arrivo: «L'avevo detto che questo ragazzo (Brambilla, ndr) era forte». Un bell'attestato di stima per Brambilla dei "Falchi", in continuo crescendo negli ultimi anni e redentemente entrato a far parte della squadra lecchese. In testa dal primo all'ultimo metro, ha sbaragliato la concorrenza degli avversari.

Al femminile netto successo di Denisa Dragomir (Valetudo-Serim, 2h53'54") davanti a Cecilia Pedroni (Valetudo-Serim, 3h00'46") e Sara Rapezzi (OSA Valmadrera, 3h06'35"). Per la rumena, spesso affermatasi sulle nostre montagne.

