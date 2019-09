Andrea Dell'Oro, che impresa! Il lecchese 34esimo al Tor des Géants

Superba prestazione del lecchese Andrea dell'Oro, 29 anni, capace di tagliare il traguardo del terribile Tor des Géants (338km, 24000m d+) dopo novantotto ore e trentadue minuti di gara, trentaquattresimo tempo assoluto. Dell'Oro è membro degli Asen Park, che hanno periodicamente diffuso degli aggiornamenti sulla loro pagina Facebook secondo il loro irriverente e divertente stile, hanno pubblicato anche il video dell'arrivo a Courmayeur.

Ottima prestazione per Meoli

Grande prestazione anche quella di Andrea Meoli (Evolution Sport Team), che, nel momento in cui scriviamo, viaggia in cinquantasettesima posizione e si trova a soli sei chilometri dal traguardo valdostano. Per la cronaca il trail XXL è stato vinto per la seconda volta dal bergamasco Oliviero Bosatelli (team E-Rock di cui fa parte il marchio lecchese Rock Experience) con il tempo di settantadue ore e trentasette minuti.