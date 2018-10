Calcio a 5: nel derby di Serie B i Saints piegano il Lecco

Si è concluso con un successo per 6-4 a favore dei Saints Pagnano il derby di calcio a 5 valido per la seconda giornata di campionato in Serie B.

Il Lecco di mister Esteban Arellano è andato in vantaggio 2-0 con la doppietta di Iacobuzio, ma i Saints sono riusciti a pareggiare prima dell’intervallo e poi a passare in vantaggio a inizio ripresa. I blucelesti hanno però mostrato carattere, rimettendo due volte il match in equilibrio grazie ai gol di Moragas e Caglio. Nel finale l’allungo decisivo per i Saints. In rete per i padroni di casa Zaninetti, autore di una doppietta, Javito, D’Aniello, Cavadini e Mauri.

«Sono felice perché oggi i ragazzi hanno fatto ciò che avevamo provato, contro un grande avversario come il Lecco - ha spiegato mister Danilo Lemma - Abbiamo meritato, nei momenti difficili non ci siamo disuniti. Nel secondo tempo la squadra è stata compatta, nonostante loro siano rientrati due volte i giocatori sono rimasti sul pezzo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi».