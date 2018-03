Domenica c'è il derby di Serie B Basket Lecco-Np Olginate: via alla prevendita

Mancano quattro giorni al derby del Bione tra Basket Lecco e Np Olginate, valido per la 25^ giornata di Serie B. La sfida - sempre molto sentita - tra le due "cugine" si disputerà domenica alle ore 18.

Al palazzetto del Bione è atteso un grande spettacolo, come d'altra parte era accaduto al PalaRavasio di Olginate nel match di andata, quando si impose il Lecco 66-87.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con un diverso stato di salute, per quanto l'ultima giornata abbia rinfrancato sia i biancoblu, vittoriosi su Piacenza, sia i bluelesti corsari in Sicilia. Lecco è attualmente quarta e in corsa per il secondo posto, Olginate impegnata nella missione salvezza per evitare i play-out.

In attesa di un pubblico assai numeroso, è scattata la prevendita. Sarà possibile acquistare i tagliandi d'ingresso al Bione giovedì dalle ore 18 alle 20 e sabato dalle 14 alle 16, al prezzo intero di 8 euro e ridotto di 5 euro. La riduzione si applica dai 12 ai 18 anni e agli Over 65.