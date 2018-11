Il Basket Lecco espugna Olginate: il derby di Serie B è bluceleste

Un derby di Serie B non bellissimo, in un'atmosfera quasi ovattata. L'ha spuntata Lecco perché in questo momento più completa di Olginate, che invece soffre in stagione la mancanza di lunghi. È questo il sunto del match andato in scena nella serata di sabato al PalaRavasio, di fronte a un pubblico inspiegabilmente silenzioso.

La partita ne ha risentito, con una prima metà "molle" in cui a segno sono andati praticamente soltanto gli esterni da ambo le parti, e un risultato che non ha mai visto una squadra prendere un vantaggio superiore ai tre punti. All'intervallo 34-32 per la Npo.

Lo spartito è cambiato nel secondo tempo: l'attacco olginatese si è piantato e Lecco ha dettato legge sotto il proprio canestro, concedendo le briciole ai padroni di casa (penalizzati dalle condizioni precarie di Tagliabue). Lecco ha preso un discreto vantaggio che gli ha consentito di gestire nel quarto periodo. Finale 55-66.

Due punti pesanti e prima vittoria esterna per i blucelesti di coach Paternoster, crisi profonda di risultati per la formazione di Meneguzzo.