Il derby parla brianzolo: i Saints Pagnano stracciano il Lecco

Una partita a senso unico. Il derby disputato sabato pomeriggio al PalaTaurus fra Lecco Calcio a 5 e Saints Pagnano in Serie B di fatto non si è giocato più di dieci minuti. I brianzoli hanno preso il largo approfittando dei ritmi troppo bassi dei blucelesti, punendoli diverse volte in contropiede.

Il risultato finale, 3-9, non lascia spazio a recriminazioni. A segno per i Saints Javito (tripletta), Zaninetti (due), Carabellese, D'Aniello e un'autorete. Per il Lecco Caglio, Muoio e Villa.

Lo spettacolo è arrivato comunque dal colpo d'occhio offerto dalla tribuna del PalaTaurus, finalmente piena per il match di cartello.