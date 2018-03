Il derby di basket va a Olginate: espugnato il Bione, per Lecco ko che fa male

Il derby del Bione, valido per la 25^ giornata in Serie B, finisce alla Np Olginate che supera 56-76 il Basket Lecco.

In una cornice degna di questa occasione, un palazzetto del Bione ritinteggiato di bluceleste e stracolmo con le due tifoserie calde e appassionate, i biancoblu fanno valere una ferocia agonistica superiore e premono sulle assenze tra i blucelesti.

Senza Cacace per lussazione alla spalla, il Lecco perde anche Spera per un infortunio serio alla gamba, e lì la luce si spegne, a fine primo quarto, sul risultato di 19-17. La partita finisce inesorabilmente dalla parte di Olginate, che domina a rimbalzo e difende con energia, non concedendo soluzioni ottimali alla squadra di Meneguzzo.

A fine secondo periodo lo strappo decisivo del +9 (29-38), mentre nella seconda parte di gara di fatto non c'è storia, con Lecco impreciso e incapace di trovare soluzioni alternative, forse anche "scosso" dall'uscita di Spera.

La Np Olginate può così allungare sino al +24, vantaggio massimo, per chiudere 56-76. Sono due punti pesantissimi in ottica salvezza per coach Galli e i suoi, mentre il Lecco viene agganciato al quarto posto del girone da Faenza e Vicenza.