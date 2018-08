Il nuovo record di Leo Callone: 60 anni di nuoto agonistico

Venerdì 3 agosto Leo Callone ha tagliato un grandissimo traguardo: 60 anni di nuoto a livello agonistico.

Il campione mandellese (che per moltissimi anni ha vissuto a Dervio), noto come il "Caimano del Lario", festeggia un anniversario che pochi altri possono vantare, quantomeno in Italia. Callone, una vita intensa tra gare, imprese come la traversata della Manica, dolori familiari (la perdita del figlio Nicola in un incidente) e tanta solidarietà, iniziò infatti la sua attività agonistica nel lontano 1958.

«Esordii alla Traversata del Lario di Mandello, in un appuntamento allora internazionale, il 3 agosto 1958 - racconta - Avevo dodici anni e non potevo partecipare in quanto Esordiente B e il regolamento prevedeva che partecipassero dalla categoria Ragazzi in su. Ma gli organizzatori pretesero che ci fossi anche io. Così partii e nel finale mi ritrovai tra i primi a pochi metri dal traguardo. Pagai l'inesperienza, ma giunsi settimo e il giorno dopo ne parlarono i giornali. È un bellissimo ricordo».

Da allora sono trascorsi 60 anni e centinaia di gare, alcune delle quali indimenticabili. «L'ultima l'ho affrontata a fine luglio a Leggiuno (la Nuotata dell'Eremo, ndr), il paese del grande Gigi Riva, dove ho ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune e un premio per i 60 anni di attività. Sto valutando se partecipare a una gara il 13 agosto sul Lago d'Orta e il 16 alla Traversata di Lugano. Sono sempre stato tesserato per la Federazione Italiana Nuoto: a detta degli addetti ai lavori sembra che non ci sia nessuno, in nessuno sport. È un grandissimo traguardo che si aggiunge ai 100mila chilometri a nuoto che ho affrontato nel corso della mia vita, anche se ormai (ride, ndr) saranno diventati 105mila».

Callone verrà meritatamente celebrato nel suo comune di nascita, Mandello, ai primi di settembre.