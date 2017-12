Ci sarà il premanese Dino Tenderini al fianco di Gennaro Gattuso nella nuova avventura al Milan. Il preparatore atletico, al fianco di "Ringhio" anche nel periodo passato in Primavera, farà il salto in avanti e passerà in Prima Squadra. Ad annunciarlo è stato il gruppo "Progetto Premana" attraverso un messaggio apparso sulla pagina Facebook.

Classe 1969, Tenderini insegna calcio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e svolge il compito di preparatore presso lo Sci Club di Lecco. "Con immensa gioia e ammirazione, facciamo i complimenti (Sindaco in primis per il pulsante cuore rossonero) a Dino Tenderini, nuovo preparatore atletico dell'AC MILAN!": questo il messaggio scritto sulla pagina del gruppo valsassinese.

Tenderini rafforza la presenze lecchese in seno al Milan, che già può contare sui giovani Manuel Locatelli (1998) e Andrea Conti (1994).

Il messaggio di "Progetto Premana"