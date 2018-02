Corrà e Taverna battono la concorrenza nel Duathlon "Città di Lecco"

Marco Corrà trionfa all’ottava edizione del duathlon Città di Lecco con il tempo di 52’23’’. Allo start poco più di 150 atleti pronti a contendersi la gara Fitri inserita negli appuntamenti Bronze.

Confermata la spettacolare formula multilap cittadina dei tracciati di gara: 5 km di run, 20 km di bici suddivisi in 4 giri e 2,5 km di run conclusivi. La gara entra subito nel vivo con un numeroso gruppo di testa, ma nella seconda frazione Marcò Corrà mette distanza dai sui avversari, Andrea Secchiero e Matteo Morelli. Alla fine il podio si chiude in quest’ordine.

Nella gara femminile è Beatrice Taverna a fare la differenza sin dallo start. Il vento non aiuta la batteria in rosa che evidentemente soffre le condizioni climatiche. Taverna chiude in 1h04’18’’ davanti a Arianna Valenti e Sara Maiocchi.

«Tutto è andato per il meglio - precisa il presidente Renzo Straniero - il tempo ci ha assistito e la sicurezza è stata garantita con il percorso completamente chiuso al traffico. Peccato per il numero di iscritti: un problema di segreteria legato all’attribuzione del rank Fitri della gara non ci ha consentito di ripetere i numeri delle passate edizioni. In compenso al via abbiamo avuto talenti del calibro di Corrà, Secchiero, Morelli e Patanè solo per citarne alcuni».

I prossimi appuntamenti con Spartacus Events sono l’11esima Volkswagen Half Marathon il 4 marzo e il Triathlon Sprint di Barzanò il 25 marzo.

Classifica maschile: 1. Marco Corrà (Project Ultraman) 52’23’’; 2. Andrea Giacomo Secchiero (G.S. ff. OO) 52’46’’ ; 3. Matteo Morelli (Cus Parma Asd) 52’55’’; 4. Valerio Patanè (Pro Patria Milano) 53’18’’; 5. Giacomo Guerra (DDS) 53’34’’; 6. Emanuele Faraco (Ermes Cam Apania) 53’34’’; 7. Davide Bajo (Ppr Team) 53’36’’; 8. Mattia Zontini (Raschiani Tri Pavese) 55’24’’; 9. Simone Villanova (Pro Patria Milano) 55’46’’; 10. Marco Gatti (Otri Como) 56’49’’. Atleti lecchesi: 24. Michele Gerosa (3 Life) 59’31’’; 31. Davide Arrighi (Spartacus Tri lecco) 1h00’41’’; 36. Graziano Biffi (Krono Lario Team) 1h01’10’’.

Classifica femminile: 1. Beatrice Taverna (Dds) 1h04’18’’; 2. Arianna Valenti (Raschiani Team Pavese) 1h05’18’’; 3. Sara Maiocchi (Dds) 1h06’55’’; 4. Valeria Vaghi (Dds) 1h07’09’’; 5. Stefania Baldi (Tri Novara) 1h08’15’’. Atlete lecchesi: 9. Sarah Fumagalli (3life) 1h11’31’’; 10. Roberta Ferretti (Krono Lario Team) 1h11’51’’.