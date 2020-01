Eagle Cup Volley 2020: un torneo per oltre mille persone, la Picco Lecco fa incetta di premi

Nella serata dell’Epifania si è concluso il lungo appuntamento con l’Eagle Cup Volley 2020, partecipato evento pallavolistico organizzato dalla Pallavolo Lecco Alberto Picco che si è svolto nel corso del fine settimana nel Lecchese. La sesta edizione è stata allungata e, per la prima volta, è stata distribuita sui tre giorni, dal 4 al 6 gennaio, e in quattordici palestre della provincia di Lecco e Monza e Brianza. Durante l’edizione Eagle Cup Volley 2020 è stato organizzato un corso di aggiornamento federale per allenatori di ogni ordine e grado che ha suscitato grande interesse tra gli iscritti. Il corso, organizzato e curato dalla Federazione Italiana Pallavolo (Comitato Regionale Lombardia e Comitato Territoriale Milano Monza Lecco) ha visto la partecipazione di oltre 130 persone ed ha avuto come tema della lezione “Il ruolo dell’allenatore al servizio delle nuove regole palleggio/libero: cosa cambia nella metodologia di insegnamento?”.

Le relatrici di questo aggiornamento, tenutosi nella sala conferenze del Palataurus, sono state Manù Benelli, ex palleggiatrice della nazionale italiana femminile, e Chiara Arcangeli, ex libero di Serie A.

Corso incentivante per gli arbitri

All’interno della cornice di questa sesta edizione della Eagle Cup Volley, si sono tenuti alcuni eventi collaterali tra cui il “Corso incentivante nazionale” dedicato agli arbitri federali. Il corso, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo (Comitato Regionale della Lombardia e Comitato Territoriale Milano Monza Lecco), ha visto la partecipazione di 24 arbitri, provenienti da 6 comitati regionali differenti e 5 comitati territoriali e il coinvolgimento di circa 12 persone tra comitato regionale e territoriale per la sua realizzazione.

Per l’evento, strutturato sulla durata di 4 giorni (da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio) ed ospitato anch’esso presso la sala conferenze del Palataurus, sono state previste delle lezioni in aula tenute da docenti federali regionali e nazionali e la successiva pratica direttamente sui campi da gioco del torneo: i 24 partecipanti al corso hanno infatti diretto le gare delle categorie U14, U16 e U18.

Soddisfatto del risultato il presidente del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco, Massimo Sala, che ha rimarcato durante il suo intervento finale come questo tipo di iniziative sia importante per migliorare tutti gli aspetti, tecnici e caratteriali, dei direttori di gara. Soddisfazione è stata espressa anche dagli stessi arbitri partecipanti, consapevoli di portare via da Lecco una bella esperienza per il loro percorso nel ruolo di direttore di gara.

I premi dell’Eagle Cup 2020

E’ stata la squadra di casa a far incetta di premi, consegnati nella serata finale all’interno della cornice del PalaTaurus, sede anche di pranzi, cene e serate musicali nel corso dell’evento. La società biancorossa ha vinto i tornei Under 13, Under 14 e Under 18, andando a podio anche nella categoria Under 12. Presenti per le premiazioni Dario Righetti, presidente della Picco Lecco, Massimo Sala, Presidente del Comitato Territoriale Fipav Milano Monza Lecco, Piero Cezza, Presidente Regionale Fipav, Roberto Nigriello, assessore allo sport del Comune di Lecco, Aldo Valsecchi, vicesindaco di Calolziocorte, e le madrine d’eccezione Stefania Dall’Igna, Arianna Lancini e Camilla Gerosa, giocatrici della Prima Squadra capolista in Serie B1.

Premi individuali assegnati a Nadia Cerbino (Uyba), Sara De Gregorio (Pall. Lecco A.Picco), Sara Montani (Pall. Lecco A.Picco), Beatrice Gaffuri (Uyba) e Laura Esposito (Pall. Lecco A.Picco). Due i riconoscimenti speciali che l’organizzazione del torneo ha voluto istituire in questa occasione: un trofeo in memoria di Fabrizio Barbiero (storico allenatore della Pallavolo Picco Lecco venuto a mancare poco tempo fa) consegnato alla moglie, presente all’evento e un secondo riconoscimento, conferito alla società CasateSport in memoria di Andrea Viscardi, ex presidente del sodalizio venuto a mancare proprio durante una delle passate edizioni del torneo e figura alla quale le ragazze della società erano e sono tutt’ora molto legate.

Un “torneo della befana” ricco di soddisfazioni per il sodalizio biancorosso che, durante le premiazioniha ringraziato per la proficua collaborazione tutto lo staff dell’organizzazione del torneo, e tutti i collaboratori che hanno dato una grossa mano per la gestione e la perfetta riuscita dell’evento.

Un doveroso ringraziamento è andato anche alla Rugby Lecco che, tramite alcuni dei suoi tesserati, ha contribuito e reso possibile la perfetta riuscita della gestione di tutti i pasti all’interno del PalaTaurus durante tutta la durata del torneo.

Eagle Volley Cup 2020: le classifiche

U12 1.Uyba; 2. Picco Lecco; 3. O.n.s.f.a. Oggiono; 4. Volley Calolzio.

U13 1. Pallavolo Lecco A.Picco Rossa; 2. New Volley Adda; 3. Volley Calolzio; 4. Casatesport; 5. Usmate Volley; 6. US Bormiese; 7. Pallavolo Lecco A.Picco Bianca; 8. Pallavolo Padernese.

U14 1. Pallavolo Lecco A.Picco; 2. Volley Gorla; 3. ScanzoVolley 2K78; 4. Ac Pagnano; 5. O.n.s.f.a. Oggiono; 6. Zanetti Bergamo; 7. New Volley Brianza Seveso; 8. Dolcos Volley Carate; 9. New Volley Adda; 10. Pallavolo Padernese; 11. PSD Cambiaghese; 12 Pallavolo Galbiate; 13. ScanzoVolley Green.

U16 1. Uyba; 2. Pallavolo Cassina; 3. Canavese Volley Ivrea ;4. Chorus Volley – Bergamo Academy; 5. Ag Milano 6. U.p.v. Buggiano; 7. Alpha Volley Carnate; 8. Gi.Fra. Vigevano; 9. Pallavolo Padernese; 10. O.n.s.f.a. Oggiono; 11. G.s.o. Sirone; 12. A.C Pagnano 13. Pallavolo Lecco A.Picco; 14. Us Bormiese; 15. New Volley Adda; 16. Usmate Volley.

U18 1. Pallavolo Lecco A.Picco; 2. Net Volley Cinisello; 3. AG Milano; 4. Polisportiva Besanese; 5. Alpha Volley Carnate; 6. New Volley Adda; 7. Volley Clodia Femminile; 8. Dolcos Volley Busnago; 9. Dolcos Volley Carate; 10. P.C.G. Bresso; 11. Aquila Azzurra Melzo; 12. O.s.g.b. Renate; 13. O.s.g.b. Merate; 14. Alba Segrate.

Eagle Volley Cup 2020: le migliori giocatrici

U12 Nadia Cerbino (Uyba)

U13 Sara De Gregorio (Pall. Lecco A.Picco)

U14 Sara Montani (Pall. Lecco A.Picco)

U16 Beatrice Gaffuri (Uyba)

U18 Laura Esposito (Pall. Lecco A.Picco)

