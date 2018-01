Eagle Cup Volley, spettacolo in campo e fuori

Alla quarta edizione della Eagle Cup Volley festeggia la Picco Lecco, capace di conquistare due vittorie – con l’Under 12 e la U18 che ha sollevato il bellissimo trofeo con l’aquila simbolo della città – ma anche il secondo posto nell’Under 16.

Alla premiazione di domenica sono intervenute le autorità: il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente della Picco Dario Righetti, il presidente Fipav Mi/Mb/Lc Massimo Sala. Può essere soddisfatto Alessandro Alippi, ds della società biancorossa a capo dell’organizzazione della “Eagle Cup Volley”, impeccabile anche in questo 2018 e già proiettata a quella dell’anno prossimo.

Le prime due classificate per ciascuna categoria. Under 12: 2^ Pol. Olginate, 1^ Picco Lecco. Under 13: 2^ Montebelluna, 1^ Pall. Arosio. Under 14: 2^ Concorezzo, 1^ Ardor Volley Mariano Comense. Under 16: 2^ Picco Rossa, 1^ Pol. Volley Alta Brianza. Under 18: 2^ Cinisello, 1^ Picco Lecco.

Le “mvp” del torneo. Under 12: Maria Franchi (Picco Lecco). Under 13: Ilaria Malamocco (Montebelluna); Under 14: Martina Landonio (Ardor Volley Mariano Comense); Under 16: Adelia Launonen (Ryhti); Under 18: Alessia Mandaglio (Picco Lecco).