Marcia 50 km: Eleonora Giorgi conquista la medaglia di bronzo ai Mondiali di Doha

Un'impresa meravigliosa, di testa, cuore e gambe. Eleonora Giorgi ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di marcia 50 km ai Mondiali di atletica in svolgimento a Doha. Si tratta del primo podio azzurro in questa edizione iridata.

Eleonora, trentenne di Cabiate cresciuta sportivamente in casa Atletica Lecco, ora in forza alle Fiamme Azzurre, ha messo su strada una prestazione di grande carattere resistendo a momenti di crisi, mantenendo il vantaggio accumulato sulle dirette inseguitrici per tenersi stretta il podio mondiale, in una gara corsa di notte per resistere alle folli temperature di Doha.

La vittoria è andata alla cinese Liang Rui (4h23’26”) davanti alla connazionale Li Maocuo (4h26’20”). Giorgi ha concluso la sua fatica in 4h29’13”, giungendo sul traguardo sorridente e con due bandiera tricolori in mano. Si tratta del primo podio internazionale sulla distanza lunga dei 50 km, dopo avere ottenuto diversi risultati di prestigio nella 20 km.

Le parole di Eleonora al traguardo